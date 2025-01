??dolo do São Paulo cutuca o Palmeiras após prêmio de Fernanda Torres

Jogadores do São Paulo comemoram o título mundial no Japão - (crédito: Foto: Arquivo Histórico do São Paulo Futebol Clube)

O feito de Fernanda Torres no Globo de Ouro mexeu com todos no Brasil, inclusive com quem é do futebol. Prova disso foi a brincadeira feita por Aloísio Chulapa após a brasileira faturar o prêmio de melhor atriz em filme de drama no evento realizado no último domingo (5).

Em sua conta no X (antigo Twitter), o ídolo do São Paulo provocou o Palmeiras ao comparar a conquista da atriz a um Mundial de Clubes.

“Parabéns. Eu assista ‘Tapas e Beijos’ e ‘Os Normais’ (programas estrelados por Fernanda Torres). É mais uma que ganha um prêmio mundial antes de uns times aí…”, ironizou o ex-jogador.

Parabéns ?????? ????????????

Eu assista tapa e beijo e os normais qui ela fazia ????????????

E mais uma que ganha um prêmio mundial antes de uns times aí ???????????? https://t.co/0naLqxm0Vn — Aloisio Chulapa ???? (@Aloisiochulapa_) January 6, 2025

Aloísio Chulapa defendeu o São Paulo entre 2005 e 2008. Seu momento mais marcante pelo clube foi o passe para o gol de Mineiro, que definiu o título do Mundial de Clubes 2005 contra o Liverpool. Ele disputou 124 jogos e marcou 23 gols pela equipe. Também fez parte do elenco que conquistou o tri brasileiro (2006, 2007 e 2008).

Enquanto isso, o Palmeiras considera o título da Copa Rio de 1951 como título mundial. Porém, a Fifa não reconhece a conquista de forma oficial, apesar de já ter feito postagens citando o Alviverde como campeão do mundo. A entidade considera a competição a precursora dos torneios de clubes em nível global. Em 2017, a organização máxima do futebol reconheceu como campeões mundiais os vencedores da Copa Intercontinental, realizada até 2004 e que voltará a ser disputada neste ano. Posteriormente, iniciou-se a disputada do Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.