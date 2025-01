CBF altera regulamento da primeira fase da Copa do Brasil

Copa do Brasil sofre alteração no regulamento - (crédito: Foto: Divulgação/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o regulamento e as datas-base da Copa do Brasil 2025. A entidade, aliás, também mudou o regulamento em relação às últimas edições nas primeiras fases, que devem ser em 19 e 26 de fevereiro. A grande decisão do torneio será nos dias 2 e 9 de novembro.

A principal mudança é com relação às partidas da primeira fase da competição. Anteriormente, os times com melhores posições no ranking jogavam por um empate para avançarem. No etanto, agora, a igualdade levará a decisão para os pênaltis.

A primeira fase contará com 80 equipes. A data dos jogos terão anúncio nos próximos dias, em sorteio pela CBF. A Copa do Brasil, afinal, conta com 92 clubes, sendo 80 desde a primeira fase, e tem representantes das 27 federações do futebol brasileiro.

Outras 12 equipes entrarão na terceira fase: Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo, que jogarão a Libertadores, Paysandu (campeão da Copa Verde), CRB (vice da Copa do Nordeste para o Fortaleza), Santos (campeão da Série B) e Cruzeiro (melhor colocado no Brasileirão).

Além da grande competitividade da Copa do Brasil, a premiação segue como principal ativo. Na última temporada, a CBF distribuiu mais de R$ 500 milhões em prêmios para os clubes participantes. A tendência é que, nesta temporada, esse valor sofra um acréscimo.

