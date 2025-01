Gabigol aluga mansão em BH avaliada em R$ 25 milhões; veja fotos

Novidade do Cruzeiro para a temporada, Gabigol já tem um lugar para chamar de seu em Belo Horizonte. Isso porque o atacante exibiu em sua rede social parte de sua nova casa, que fica em Nova Lima, na região metropolitana da capital de Minas de Gerais. De acordo com a imobiliária responsável pelo negócio, a mansão é avaliada em R$ 25 milhões.

A mansão escolhida pelo novo reforço celeste possui um estilo clássico e fica dentro de uma área com 10 mil metros quadrados. Além da construção, o espaço conta com um amplo gramado, paisagismo e um pomar. A entrada, parte da casa exibida pelo atacante em foto, tem pé direito alto e vista para a área externa. É possível ver ainda duas escadas curvas que dão acesso ao segundo piso. O valor do aluguel do imóvel custará R$ 60 mil mensal. As informações são da ‘Itatiaia’.

Nos 1.833 metros quadrados construídos, a mansão conta com sete suítes, nove banheiros, sala de TV, sala de estar, sala de jogos, biblioteca, adega e cozinha ampla. O espaço conta ainda com espaço gourmet completo, equipado com itens de cozinha, churrasqueira e fogão a lenha. A área de lazer possui uma sauna, academia, spa, piscina aquecida, sala de jogos e de televisão e mais dois banheiros para convidados.