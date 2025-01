Reforço do Fluminense fala sobre a disputa do Super Mundial

Novo zagueiro do Fluminense, o argentino Juan Freytes falou à FluTV sobre a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que ocorre entre junho e julho de 2025. Em breves palavras, o defensor definiu o torneio como um “desafio” para o Fluzão.

“Super Mundial vai ser um desafio, mas temos que entender que somos o Fluminense, que também é reconhecido mundialmente, e vamos fazer o melhor possível”, projetou o atleta.

Freytes chegou proveniente do Alianza Lima-PER. Ele já treina com a primeira parte do elenco que se apresentou visando as rodadas iniciais do Carioca, com comando de Marcão. Nesta segunda (6), o restante do elenco se apresentou junto ao técnico Mano Menezes para a preparação para a temporada.

Além de Freytes, outros três jogadores já reforçam o Flu: o goleiro Marcelo Pitaluga, ex-Liverpoo, o volante Hércules, ex-Fortaleza, o atacante Paulo Baya, ex-Goiás, e o ponta Joaquín Lavega, ex-River Plate (URU). Outros atletas, porém, já estão encaminhados com o Tricolor.

São eles: o lateral-esquerdo Renê, do Inter, e o atacante Canobbio, do Athletico. Rony, do Palmeiras, e Cuéllar, do Al-Shabab (SAU), negociam e podem, dessa forma, chegar ao Tricolor.

