Quinteros destaca ‘desafio’ no Grêmio e define estilo de jogo

O Grêmio apresentou, nesta segunda-feira (6), o técnico Gustavo Quinteros, no CT Luiz Carvalho. O argentino com nacionalidade boliviana abordou sobre o que espera de sua primeira experiência no futebol brasileiro, além de substituir o ídolo Renato Gaúcho. O comandante, no entanto, frisou a confiança em seu trabalho.

“Tenho muita confiança no trabalho que estamos fazendo de algum tempo, onde fomos muito bem, conseguimos os objetivos. Não tenho dúvidas que vamos fazer todo o melhor no Grêmio, sabemos que estamos substituindo um grande treinador como o Renato, uma referência, um ídolo do clube, uma pessoa que deu muitos títulos e coisas importantes ao clube. É um desafio grande, mas viemos com a esperança muito grande de colocar o Grêmio nos primeiros lugares e conseguir coisas importantes”, explicou o argentino.

Quinteros, aliás, também comentou suas características dentro de campo. Ele, aliás, ressaltou que busca intensidade dentro de campo para conquistar os títulos.

“As equipes que dirigi tinham a característica da intensidade, ter jogadores comprometidos para poder cumprir a agressividade e forte defensivamente. Precisamos dar as ferramentas para eles. Estamos tratando de buscar jogadores com essa característica”, ressaltou.

Sob seu comando, o Grêmio, afinal, busca o oitavo título consecutivo do estadual. No entanto, o novo comandante ressaltou que procura formar uma equipe competitiva antes dos títulos.

“O primeiro objetivo é formar uma equipe competitiva, que jogue futebol e que seja do agrado da torcida. Que possa mostrar em campo o que a torcida quer ver. E depois claro começar a temporada tratando de conseguir esse oitavo título, é muito importante para a instituição, para a história do Grêmio. Vamos tratar de começar desde o início da pré-temporada que o primeiro objetivo é esse. O Gaúcho é muito importante para todos”, completou.

Outros trechos da coletiva de Quinteros:

Reforços: “Estamos buscando zagueiros, volantes, extremos, laterais. Essas são as posições mais urgentes. Não podemos cometer erros para enfrentar a quantidade de partidas”.

Jovens: “Temos visto que o Grêmio tem jovens com muito futuro. Não quero nomear aqui, mas temos visto muitos jogos nos últimos dias e também vídeos da base. Sou um treinador que trato de dar possibilidades para os jovens que merecem. Gosto de ter jogadores formados no clube. Eles dão mais à equipe, jogam com o coração, isso te dá um ‘plus’. Estamos analisando vários dos jovens”.

Liga argentina: “Creio que a liga argentina é muito complicada e dura. Tem muitas equipes que todos propõem coisas diferentes. O futebol brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. Como treinador, sempre quis chegar aqui. Eu gosto de competir e ganhar. É um desafio muito grande e bonito para a minha carreira. Por isso, vim para cá”.

Primeiros dias no Grêmio: “Tratar de incorporar jogadores para ter uma equipe forte, aguerrido e seja capaz de competir em alto nível. Levar em consideração também os jovens da base do Grêmio. Que possamos cumprir o que temos em mente junto com a direção para fortalecer a equipe e formar um time que jogue bem”.

