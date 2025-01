Reinaldo é apresentado no Mirassol: “Feliz por fazer parte desse projeto”

O Mirassol anunciou oficialmente a contratação do lateral-direito Reinaldo nesta segunda-feira (6), através das redes sociais do clube. De olho no mercado para estreia na Série A em 2025, o Leão Caipira já conta com seis reforços na temporada.

O jogador estava no Grêmio, mas após duas temporadas, não renovou o contrato com o Tricolor Gaúcho. Com o Mira, fechou acordo com válidade de um ano, ou seja, até o fim de 2025. Portanto, além do Brasileirão, disputará o Campeonato Paulista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirassol Futebol Clube (@mirassolfc)

O Mirassol representa o oitava clube na carreira de Reinaldo. Aos 35 anos, além do Grêmio, já defendeu as cores do São Paulo, Chapecoense, Ponte Preta, entre outas. Em sua apresentação na nova equipe, o atleta se mostrou animado para o desafio. Além disso, fez um tour pelo CT do time.

“Muito feliz por fazer parte desse projeto. Vinha acompanhando de longe já a estrutura aqui que é muito boa, um CT maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui, tenho certeza de que vou me doar ao máximo nos treinos e jogos para fazer a felicidade de todos os torcedores e de toda a cidade para conquistarmos muitas coisas e ajudar o Mirassol a crescer ainda mais no cenário brasileiro”, disse o jogador na apresentação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.