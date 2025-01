Cruzeiro inicia pré-temporada com Gabigol, mas tem desfalque importante

Gabigol está com o Cruzeiro nos EUA - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

O Cruzeiro já chegou aos Estados Unidos para dar início à pré-temporada. A delegação contou com a presença de Gabigol, Dudu e Fernando Diniz, mas não está completa.

O meia Matheus Pereira, um dos jogadores mais importantes do time em 2024, não se apresentou. Ele alinhou com a diretoria para se juntar ao grupo diretamente, já que estava em férias na Inglaterra. Nos próximos dias, o jogador se encontrará com a equipe.

O atacante Bolasie também vai se apresentar diretamente nos Estados Unidos, assim como Fagner. Embora o lateral tenha sido apresentado no sábado, no Mineirão, para 40 mil torcedores, ele acertou com a diretoria para viajar aos EUA por conta própria, ao longo da semana.

O Cruzeiro ainda aguarda a oficialização de algumas negociações para fechar o elenco. O foco agora está na zaga. O argentino Valentín Gómez está muito próximo de ser anunciado, faltando apenas detalhes burocráticos. Além dele, a diretoria espera anunciar Fabrício Bruno nos próximos dias.

