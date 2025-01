Astro do Corinthians, Depay é visto com suposto affair em Trancoso

Memphis Depay, atacante e um dos principais astros do futebol brasileiro, foi flagrado nos últimos dias de férias em Trancoso, no litoral da Bahia, acompanhado por uma mulher.

O registro divulgado inicialmente pelo “Portal Léo Dias”. Em vídeo, o holandês aparece abraçando a mulher e aproveitando a praia do Nordeste. Vale destacar que Depay está solteiro e esta é a primeira vez que o flagram com alguém no Brasil.

Depay é considerado o principal jogador do Corinthians e teve um papel decisivo na recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. Graças a ele, o time deixou a zona de rebaixamento e garantiu a classificação para a pré-Libertadores de 2025.

Comissão técnica retorna

Nesta segunda-feira (06/01), os membros da comissão técnica e funcionários do Corinthians se reapresentaram no CT Joaquim Grava para dar continuidade ao planejamento da próxima temporada. Os jogadores se apresentarão no dia seguinte, terça-feira (07/01).

O elenco que se reunirá no CT não contará com caras novas, já que o Corinthians ainda não acertou nenhuma contratação para 2025. No entanto, o time sofrerá algumas baixas, como a saída de Fagner, emprestado ao Cruzeiro, e Pedro Henrique, cedido ao Ceará. Além deles, Caetano, Matheus Araújo e Ruan Oliveira não fazem mais parte do plantel, pois seus contratos com o Timão se encerraram.

