Picos x São Paulo, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo vai em busca da manutenção do 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça-feira (07), às 19h, o Tricolor encara o Picos, do Piauí, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda rodada do torneio.

Como venceu na estreia, o Tricolor pode garantir vaga na próxima fase, caso vença sua partida e o Serra Branca não. O clube paraibano joga antes, pela chave, contra o XV de Jaú. Já o Picos chega pressionado, pois uma nova derrota pode significar a eliminação do clube piauiense.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Cazé TV, no YouTube e no streaming Amazon Prime.

Como chega o Picos

Além de ter perdido por 3 a 0 na estreia para o XV da Jaú, o Picos chega com desfalques para encarar o São Paulo. O lateral Veyson é ausência confirmada, após ter sofrido um choque de cabeça na estreia e cumprir o protocolo de concussão da Fifa. Quem também pode ficar de fora é o volante Cauã, que deixou a primeira partida lesionado.

Como chega o São Paulo

O Tricolor não deve ter mudanças no time que venceu o Serra Branca na estreia. A única baixa é o lateral-esquerdo Igor Felisberto, convocado para a disputa do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. Entretanto, o jogador começou o jogo contra os paraibanos no banco e entrou ao longo da segunda etapa.

PICOS-PI X SÃO PAULO

Data e horário: 7/1/2025, 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

PICOS: Vitor; Caio, João Victor, João Emanuel e Eric Carvalho; Luis Henrique, Eliel e Raí; Kauan, Felipe da Silva e Jeovan. Técnico: Felipe Silva.

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Kauê, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci e Hugo; Lucca, Alves e Ferreira; Ryan Francisco. Técnico: Allan Barcellos.

Árbitro: Vinicius Bettio.

Auxiliares: Rodrigo Meirelles Bernardo e Jefferson Dutra Girotto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.