Data do sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste é definida

O sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2025, já tem data marcada para acontecer. A CBF divulgou nesta segunda-feira (6) que o evento será no dia 14 de janeiro, às 19h (de Brasília), no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro.

Para a respectiva etapa do torneio, 12 times já estão com presença confirmada. São eles: Altos, América-RN, Ceará, Confiança, CRB, Sousa, Sport, Vitória, Sampaio Corrêa, Bahia, Fortaleza e Náutico, que garantiram a vaga de forma direta.

Além disso, oito equipes ainda brigam pelas últimas quatro vagas na competição, na chamada pré-eliminatória: CSA, Maracanã, Ferroviário, Treze, Botafogo-PB, Moto Club, Juazeirense e ASA. Todos os confrontos acontecem na próxima quarta-feira (8).

Pré-eliminatória da Copa do Nordeste

Serão dois jogos às 16h (de Brasília) e os outros dois às 20h. No primeiro horário, o Juazeirense encara o ASA, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, enquanto o Ferroviário disputa vaga com o Treze, no Presidente Vargas, em Fortaleza. Já no segundo horário, o CSA encara o Maracanã, no Rei Pelé, em Maceió e, por fim, Botafogo-PB e Moto Club se enfrentam no Almeidão, em João Pessoa.

