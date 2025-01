Corinthians anuncia renovação de contrato com Breno Bidon

Na noite desta segunda-feira (06), o Corinthians anunciou a renovação de contrato com o volante Breno Bidon. Em foto publicada nas redes sociais do clube, o jogador aparece ao lado do presidente Augusto Melo e do diretor Fabinho Soldado.

O novo vínculo do atleta vai até 31 de dezembro de 2029. O clube também informou os valores das multas rescisórias: 100 milhões de euros (R$ 635 milhões na cotação atual) para transferências internacionais e R$ 370 milhões para o mercado nacional.

Aliás, valorizado após a brilhante temporada que fez pelo Timão e procurado por clubes da Europa, Breno ainda tinha mais quatro anos de contrato. A renovação, no entanto, visa aumentar a multa e reduzir o assédio internacional.

Bidon perderá jogos do estadual pelo Corinthians

Apesar da renovação, o jogador será desfalque no início da temporada, já que defenderá a Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano da categoria. A competição pode afastá-lo de até dez rodadas do campeonato estadual. O Timão disputará o estadual, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores neste ano. Assim, pretende reforçar seu elenco e brigar por títulos.

Corinthians renova contrato com Breno Bidon! ?????????????? O meia estendeu seu vínculo com o Timão até 31 de dezembro de 2029! Saiba mais ???????? https://t.co/XGzFdzKg5n#VaiCorinthians pic.twitter.com/hQFe5hXxht — Corinthians (@Corinthians) January 6, 2025

