Fluminense chega a nove estrangeiros no elenco, limite permitido pela CBF

O Fluminense encaminhou a contratação de Agustín Canobbio, que defendia as cores do Athletico-PR, rebaixado na última temporada, desde 2022. Com isso, o clube carioca terá nove jogadores que atuam fora do Brasil no elenco principal, o limite permitido pela CBF.

Vale lembrar que a entidade ampliou recentemente este limite de sete para nove. Afinal, o mercado estrangeiro é bastante intenso no futebol brasileiro, sobretudo o sul-americano. Todavia, o Tricolor vive a expectativa da saída de David Terans, que tem interesse de clubes do Uruguai, como o Penãrol.

Dentre os nomes estrangeiros do elenco, Jhon Arias desperta o interesse de outras equipes. O colombiano tem um acordo com a direção para ser negociado, algo semelhante ao que aconteceu com André, que foi para o futebol inglês. No entanto, até o momento, nenhuma proposta concreta interessou e o jogador deve se reapresentar com o grupo para iniciar a pré-temporada.

Germán Cano, por sua vez, se tornou um dos grandes ídolos do Tricolor depois da artilharia na conquista da Libertadores em 2023. Contudo, teve sua pior temporada, em 2024, desde que desembarcou no Rio de Janeiro, até mesmo na época de Vasco. Agora, o foco é dar a volta por cima e recuperar o bom futebol e a titularidade, que ficou com Kauã Elias.

A dupla Bernal e Serna chegou no meio do ano e foram importantes para que o time evitasse o rebaixamento no fim da temporada. O atacante, inclusive, marcou os gols das vitórias, contra Cuiabá e Palmeiras, que garantiram o clube na elite. Por fim, Gabriel Fuentes deixou ótima impressão nas rodadas finais e pode se firmar como titular em 2025.

Lista de estrangeiros do Fluminense no momento

Agustín Canobbio (URU), atacante, 26 anos

Germán Cano (ARG), atacante, 37 anos.

Jhon Arias (COL), meia, 27 anos.

Kevin Serna (COL), atacante, 28 anos.

Juan Freytes (ARG), zagueiro, 24 anos.

Joaquín Lavega (URU), atacante, 19 anos.

Gabriel Fuentes (COL), lateral-esquerdo, 27 anos.

Facundo Bernal (URU), volante, 21 anos.

David Terans (URU), meia, 30 anos

