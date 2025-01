Pachuca anuncia contratação por empréstimo de John Kennedy, do Fluminense

John Kennedy, do Fluminense, é o novo reforço do Pachuca, do México - (crédito: - Foto: Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Pachuca anunciou a contratação, por empréstimo, de John Kennedy, que pertence ao Fluminense. Assim, o atacante chega para reforçar o clube mexicano até o fim de 2025. O Tricolor, então, receberá R$ 3 milhões, e os Tuzos têm opção de compra, estipulada em 6 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) por 70% dos direitos do jogador.

Apesar do acerto já estar encaminhado desde o fim de 2024, o clube mexicano estava voltado para a disputa da Copa Intercontinental. A equipe chegou à final do torneio, mas sucumbiu diante de um Real Madrid mais forte e consistente.

???? | El Rey de la Montaña ???????? llegó a Pachuca para reclamar su lugar… ¡Bienvenido! #PachucaSomosTodos???????? pic.twitter.com/Xf9MyQfC20 — Club Pachuca (@Tuzos) January 7, 2025

John Kennedy marcou o gol do título da Libertadores, em 2023, porém foi pouco utilizado desde a chegada do técnico Mano Menezes, na temporada seguinte. Além disso, outros clubes do exterior, da Espanha e da Rússia, também procuraram informações sobre o jogador, mas as conversas não avançaram.

A última partida do novo jogador da equipe mexicana aconteceu no dia 22 de novembro, no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no Maracanã. Por fim, a última vez que balançou a rede foi no dia 29 de maio, na vitória por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

De lá para cá, o atleta disputou 22 jogos em branco. Ele tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026 e encerrou a temporada com 34 partidas e três gols marcados.

