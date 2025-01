Roberto Assaf: Juvenil do Fla faz 5 a 0 no Cruzeiro nordestino

O Flamengo não teve problemas para vencer o Cruzeiro, da Paraíba, por 5 a 0, na estréia da Copa São Paulo de Juniores, mesmo jogando com um time de juvenis, um (mau) hábito dos últimos tempos.

Apesar da fragilidade do time nordestino, o Rubro-Negro teve o mérito de resolver o jogo desde que a bola rolou. Aproveitou a empolgação do adversário, que julgou, equivocadamente, a possibilidade de enfrentar os cariocas em igualdade. Isso levou a tomar gols em sequência, ainda no primeiro tempo, quando o confronto foi praticamente decidido.

Felipe Lima fez 1 a 0, com seis minutos, Pedro Lemos ampliou aos 17, e Douglas Telles fechou o placar aos 40, antes do intervalo. No começo da etapa derradeira, o Cruzeiro promoveu quatro substituições, o que enfraqueceu ainda mais a equipe azul, e o Flamengo encontrou até maior facilidade, marcando 4 a 0, com Germano, cobrando pênalti, aos 17, e Ryan Roberto, aos 33, após oportunidades desperdiçadas em seguida, como ocorre, aliás, com os profissionais. Caso mostrasse um pouco mais de seriedade, notadamente no segundo tempo, o Rubro-Negro teria construído uma goleada expressiva.

O desafio agora – como aconteceu em 2024 – é superar as limitações diante de adversários mais fortes e tradicionais. No ano passado, o Flamengo chegou às semifinais, eliminado pelo Cruzeiro – de Belo Horizonte – nas semifinais. Difícil, por ora, diante das circunstâncias, é cravar jogadores que possam ter aproveitamento no futuro.

A eterna obrigação do Flamengo não é só revelar craques, mas jogar convencendo, e mais, conquistar título. O clube jamais disputará competições apenas para participar.

