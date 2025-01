Flamengo anuncia novo diretor de Esportes Olímpicos

O Flamengo anunciou Marcus Vinícius Simões Freire como novo diretor de Esportes Olímpicos da gestão Bap. A oficialização ocorreu através de um comunicado no site oficial do clube, na manhã desta terça-feira, dia 7 de janeiro. Ex-jogador da histórica “Geração de Prata” do voleibol brasileiro e CEO do Cômite Olímpico do Brasil (COB) por oito anos, o profissional atuará em conjunto com o VP Edson Menezes.

Revelado nas categorias de base do Rubro-Negro, Marcus Vinícius retorna ao clube após vasta experiência como atleta olímpico e como gestor no meio esportivo. Como CEO do COB liderou a delegação brasileira em Olimpíadas entre 2008 e 2016, além de ter atuado também como Diretor Executivo Geral do Fluminense e executivo fundador de empresas digitais.

A gestão de Luiz Eduardo Baptista aposta na sólida formação acadêmica executiva de Marcus, combinada à experiência esportiva, para modernizar e impulsionar o desenvolvimento dos Esportes Olímpicos no clube. A meta vai além de usufruir dos quase R$ 100 milhões em investimentos projetados para as próximas duas temporadas, mas fortalecer o legado rubro-negro no meio.

Mais sobre Marcus Vinícius

Marcus Vinícius Simões Freire começou como atleta mirim do voleibol rubro-negro em 1976/77 e retornou ao clube anos depois, já como profissional, para temporada 1987/88. O ex-atleta fez parte da emblemática “Geração de Prata” do vôlei masculino e conquistou medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, além do ouro no Pan-Americano de 1983.

Graduado em Economia pela Universidade Cândido Mendes, Marcus Vinícius seguiu no esporte após aposentadoria, em 1990 por conta de uma lesão na coluna, e investiu na formação acadêmica e executiva. Se formou com MBA’s pela PUC-Rio e IBMEC, Programa executivo da Singularity University, junto ao Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação Dom Cabral.

Em 1998, assumiu o cargo de diretor técnico do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e atuou como chefe de missão da delegação nos Jogos Olímpicos Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. Assumiu o mesmo cargo nas edições do Pan-Americano Winnipeg 1999, Santo Domingo 2003 e Rio de Janeiro 2007.

Esportes Olímpicos no Flamengo

O sucesso nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 dão o tom do impacto rubro-negro como referência entre instituições poliesportivas no Brasil. Só para se ter ideia, o Mais Querido figurou na lista dos três clubes que mais renderam medalhas para o país, com seis no total – um ouro, três pratas e dois bronzes.

Com investimentos de cerca de R$ 100 milhões previstos para os próximos dois anos, o clube estuda novas frentes após o sucesso em 2024. A pasta chegou, inclusive, a monitorar os nomes de Rayssa Leal e Ítalo Ferreira – símbolos de gerações no skate e surfe.

