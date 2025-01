Acusado de estupro, Jorge Valvidia volta a ter prisão preventiva revogada no Chile

Jorge Valvidia volta a ter prisão preventiva revogada no Chile - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Jorge Valdivia teve sua prisão preventiva revogada – novamente – pela Suprema Corte do Chile, em decisão na última segunda-feira (6). A partir de agora, o ex-jogador do Palmeiras, detido desde o dia 30 de novembro, aguarda o desenrolar das investigações de estupro em prisão domiciliar noturna.

A decisão acatou um recurso apresentado pela defesa do ex-jogador em que se alegava “graves erros de fundamento” na prisão preventiva. “Fica sem efeito a resolução (…) pela qual foi imposta a medida cautelar pessoal de prisão preventiva”, baseou-se a sentença da Suprema Corte.

Valdivia retornou à prisão no dia 30 de novembro após a formalização da segunda acusação de estupro contra ele. Após outra denúncia, de uma segunda mulher, o Ministério Público do Chile passou a tratar a liberdade do ex-jogador como “perigosa para a segurança da sociedade”.

Acusações contra Jorge Valdivia

Um dos maiores nomes do futebol chileno, com passagem histórica pelo Palmeiras, recebeu acusações por quatro crimes de abuso sexual – incluindo dois estupros. O Ministério Público do país ainda indica graves lesões corporais de até cinco centímetros na segunda denúncia contra o chileno.

O ex-jogador acabou detido preventivamente pela primeira vez no dia 22 de outubro, após uma denúncia de um suposto crime sexual. A segunda acusação ocorreu um dia depois da prisão, na data de 23 de outubro.

Valdivia, de 41 anos, recebeu o benefício da prisão domiciliar noturna pela primeira vez no dia 4 de novembro, após 14 dias na cadeia. Contudo, após a formalização da segunda acusação de estupro, o MP entrou com um recurso no Tribunal de Apelações de Santiago, e o ex-jogador retornou à prisão duas semanas depois.

De acordo com informações locais, a segunda denúncia se refere a uma agressão cometida dois dias antes do primeiro crime – contra uma tatuadora. O promotor da causa, Rodrigo Celis, indicou semelhanças nas acusações, mas alertou para gravidade das lesões corporais nesta nova queixa. Vale pontuar que Valdivia está proibido de se aproximar das vítimas e de deixar o país em meio às investigações.

“A liberdade do acusado revela-se perigosa para a segurança da sociedade”, declarou Pamela Valdéz, porta-voz do MP, à época.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.