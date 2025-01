Fluminense divulga venda de ingressos para estreia no Carioca-2025

Torcida do Fluminense já pode comprar ingressos para a estreia no Campeonato Carioca - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense estreia pelo Campeonato Carioca 2025 no no próximo domingo (12), às 19h, no estádio de Moça Bonita. O adversário será o Sampaio Corrêa, equipe de Saquarema, na Região dos Lagos. Com isso, o Tricolor abriu os check-ins de sócios para a partida nesta terça-feira (7).

A venda online para não-sócios e torcedores visitantes terá início na quinta (09), enquanto a comercialização nas bilheterias começa na sexta (10).

Sem o Maracanã até o dia 25 de janeiro por causa da manutenção do gramado, o Fluminense negociou com o Bangu para jogar as rodadas iniciais com seu mando em Moça Bonita.

O Tricolor começará o Estadual com um time alternativo, comandado por Marcão. Este primeiro grupo é composto em sua maioria por Moleques de Xerém e jogadores do elenco profissional que foram liberados antes do término do Brasileirão de 2024. Já o elenco principal se reapresenta nesta quarta-feira (8) no CT Carlos Castilho.