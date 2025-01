Flamengo espera anunciar reforços durante pré-temporada

José Boto, novo diretor de futebol do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução/FlaTV)

O Flamengo ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada 2025. Contudo, o Rubro-Negro iniciou ainda avalia nomes e trata como prioridade a contratação de um substituto para Gabigol, hoje no Cruzeiro. O clube, afinal, espera anunciar novos nomes durante a pré-temporada. Os jogadores do elenco principal se apresentam nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu.

O Flamengo embarca na próxima sexta-feira (10), onde permanecerá até o dia 19 de janeiro. Os jovens da base e reservas com pouco espaço, assim, vão jogar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

O Flamengo planeja investir entre 5 e 6 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) na contratação de um camisa 9. Além de saída de Gabigol, o Rubro-Negro também tem o desfalque de Pedro, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em setembro do ano passado. O atleta deve voltar somente no Mundial de Clubes 2025.

Além do ataque, a defesa também recebe uma atenção especial. Com a saída de David Luiz e a venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro, a diretoria precisará buscar substitutos. Por fim, Wesley, que é alvo de clubes europeus, deve sair no meio da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.