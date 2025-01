Palmeiras divulga passo a passo para compra de ingressos para o Mundial de Clubes

O Palmeiras começou a divulgar, nesta terça-feira (7/1), o passo a passo para o seu torcedor comprar ingressos para assistir as partidas da equipe no Mundial de Clubes de 2025. A competição será disputada nos Estados Unidos, entre junho e julho.

O torcedor que quiser adquirir a entrada para os jogos da fase de grupos primeiro precisa retirar um código no site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda começou às 14h. Sócios torcedores do clube terão vantagens. Depois, o Verdão direciona o torcedor para o site da Fifa, onde será comercializado as entradas.

Aliás, é importante ressaltar que cada código adquirido dá o direito à escolha de uma partida dentre as três da fase de grupos. Assim, caso o torcedor queira adquirir mais ingressos de outros jogos, precisa pegar outro código no site do Palmeiras. O preço dos ingressos variam de jogo a jogo e estão estabelecidos em dólares.

Além disso, os valores estão estabelecidos entre 80 dólares (cerca de R$ 488 na cotação desta terça) e 178 dólares (R$ 1.087). Só é possível adquirir o ingresso no site oficial da Fifa.

O Verdão estreia na competição no dia 15 de junho contra o Porto, de Portugal. Depois, o time de Abel Ferreira encara o Al-Ahly, do Egito, no dia 19 de junho, Por fim, encerra a fase de grupos no dia 23 de junho, contra o Inter Miami, dos Estados Unidos.

Confira o passo a passo informado pelo Palmeiras

Acessar o site fifa.com/tickets;

Selecionar a opção “Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025”;

Na caixa “Ingressos”, clicar em “Conheça suas opções”;

Em “Club Fans Tickets”, clicar em “Support your club”;

Selecionar o Palmeiras;

Fazer o login com e-mail e senha cadastrados (ou realizar o cadastro, caso ainda não tenha);

Inserir o código resgatado e efetuar a compra do ingresso com pagamento via cartão de crédito (PayPal).

Observação: somente o resgate do código não garante os ingressos para os jogos. Para adquirir as entradas das partidas, o torcedor deverá acessar o site fifa.com/tickets e realizar o processo citado anteriormente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.