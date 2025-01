Internacional está próximo de concretizar a chegada de dois atacantes

O Internacional está perto de um desfecho positivo por mais dois reforços para 2025. Tratam-se dos atacantes Nicolás Rodríguez e Vitinho. Assim, a joia colombiana deve ser contratada em definitivo junto ao Fortaleza de Bogotá e o segundo por empréstimo de um ano em negociação com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Com relação a Rodríguez, o Colorado melhorou sua oferta. O clube colombiano entendia que o valor ideal para vender o atacante de 20 anos girava em torno de três milhões de dólares (o equivalente a R$ 18,45 milhões na cotação atual) por 100% do passe. A primeira investida do clube gaúcho foi de dois milhões de dólares (pouco mais de R$ 12 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos, mas o Inter recebeu negativa. Apesar da primeira sinalização positiva, os dois clubes não decidiram concluir as negociações e deram sequências às conversas sobre o tema.

Deste modo, o Inter superou a concorrência de outros clubes brasileiros, bem como da Argentina, Bélgica, Canadá, Estados Unidos e México, que também tinham interesse no atleta. A tendência é que a confirmação ocorra nos próximos dias. A diretoria do clube gaúcho o identificou como o substituto ideal para a saída de Gabriel Carvalho.

Vitinho é mais um provável reforço do Internacional

Vitinho é mais um atleta com tratativas avançadas para defender o Internacional. Ele se reapresentou ao Bragantino, pois o contrato de empréstimo é válido até metade de 2025. O atacante foi desfalque nos treinamentos pela negociação entre o clube gaúcho e o russo. O Massa Bruta somente observa as conversas e não insinua dificultar a liberação.

Vitinho chegou ao clube do interior de São Paulo em fevereiro de 2023, e o contrato era válido até o fim de junho do mesmo ano. Posteriormente, houve a extensão por mais um ano e, depois, nova ampliação de vínculo até meados de 2025.

O jogador atuou em 58 partidas, com cinco gols e cinco assistências. Já no ano anterior, foram 41 jogos, com dois gols e três assistências. O atacante despontou pelo Athletico-PR e se transferiu para o Dínamo de Kiev, em 2021.

Outro atleta que está próximo de defender o Colorado nesta temporada é o meio-campista Rômulo, que atuou pelo Juventude em 2024. O volante tinha um acerto verbal com o Vitória, mas o clube gaúcho fez uma oferta mais atrativa. O lateral-esquerdo Ramon, que esteve por empréstimo pelo Cuiabá na última temporada, é mais um alvo do Internacional.

