Técnico do Milan comemora título com música de novela da Globo

Após a épica conquista da Supercopa da Itália, Sérgio Conceição, técnico do Milan, mostrou gingado durante a comemoração no vestiário. O português dançou e fumou um charuto ao som de “Vem Dançar com tudo (Kuduro)”, que foi tema de abertura da novela “Avenida Brasil”, um dos maiores sucessos da TV Globo.

No vídeo, publicado pelo Milan em rede social, Sérgio Conceição aparece no meio dos jogadores, que cantam e mostram bastante empolgação com a performance do ‘chefe’.

A comemoração efusiva é explicada pelo que o Rossonero fez em campo. Afinal, após ver a Inter de Milão ir para o vestiário com 2 a 0 no placar, o Milan conseguiu a virada com três gols na segunda etapa, sendo o último já nos acréscimos, com Abraham.

Confira a dança do técnico português:

Este foi apenas o segundo jogo do técnico português à frente da equipe italiana. Anteriormente, também pela Supercopa da Itália, o Milan venceu a Juventus por 2 a 1, de virada.

Agora, Sérgio Conceição e seus comandados focam no Campeonato Italiano. Atualmente, o Milan é apenas o oitavo na competição, com uma distância de 17 pontos atrás da líder Inter.

