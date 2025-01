Zé Roberto impressiona por físico em treino com Raphael Veiga

Zé Roberto com Raphael Veiga: ex-jogador chamou atenção pelo físico ao lado do camisa 23 do Palmeiras - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Aposentado desde 2017, Zé Roberto segue impressionando por sua boa forma. Aos 50 anos, o ex-jogador mantém atualmente uma rotina de treinos intensos, que compartilha em sua rede social. Recentemente, o ídolo do Palmeiras exibiu alguns exercícios ao lado de Raphael Veiga, camisa 23 do Alviverde.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Zé aparece fazendo barras junto com Veiga. Os dois realizam o mesmo movimento, exibindo suas musculaturas. Posteriormente, ao fim do exercício, iniciam uma breve corrida.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ze? Roberto (@zeroberto)

Nesta terça-feira (7), o ex-jogador foi destaque de uma matéria do jornal espanhol ‘Marca’ justamente por sua “espetacular forma física”. A publicação destaca um trecho de uma fala antiga de Zé Roberto sobre seus cuidados com o corpo.

“Entendi que o meu corpo é uma máquina e precisa de manutenção. A idade para mim era apenas um número. (…) Não tenho vícios. Não bebo bebida alcoólica, não fumo, como muito bem, durmo bem. Tenho minha família, que é minha maior segurança. Acho que esses são fatores importantes”, declarou anteriormente o ex-jogador.

Carreira de Zé Roberto

Meia-atacante rápido e habilidoso, Zé Roberto surgiu com destaque na Portuguesa-SP. Em 1997, foi adquirido pelo Real Madrid, mas logo acabou emprestado ao Flamengo. Começou a ganhar destaque internacional no Bayer Leverkusen, onde atuou entre 1998 e 2002. Seu desempenho o levou ao Bayern de Munique, clube pelo qual atingiu o auge de sua carreira, entre 2002 e 2009, com um breve empréstimo ao Santos em 2007. Na Alemanha, Zé ainda defendeu o Hamburgo, entre 2009 e 2011.

Posteriormente, no retorno em definitivo ao Brasil, em 2012, Zé Roberto escolheu o Grêmio. Depois de duas temporadas, o meia-atacante seguiu para o Palmeiras, onde se aposentou em 2017 e virou ídolo.

Pela Seleção Brasileira, disputou 84 jogos e marcou seis gols. Venceu duas Copas das Confederações (1997 e 2005) e duas Copas América (1997 e 1999. Também disputou duas Copas do Mundo (1998 e 2006).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.