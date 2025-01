Vasco anuncia contratação do goleiro Daniel Fuzato

Daniel Fuzato é anunciado como novo goleiro do Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco da Gama)

Dia cheio no Vascão! Afinal, nesta terça-feira (7), além de apresentar o técnico Fábio Carille e anunciar o volante Tchê Tchê, o Vasco oficializou outro reforço: o goleiro Daniel Fuzato, de 27 anos, que chega para ser reserva de Léo Jardim.

O atleta estava defendendo o Eibar (ESP) e chega ao Gigante da Colina com contrato por duas temporadas, até dezembro de 2026. Segundo o próprio Vasco, ainda não há data de apresentação confirmada.

Cria das categorias de base do Palmeiras, Daniel Fuzato tem no currículo convocações para Seleção Brasileira Sub-20 e Olímpica. Em 2019, recebeu convocação até mesmo para Seleção Brasileira principal sob o comando do ex-técnico Tite.

Do Palmeiras, Fuzato foi para Roma (ITA) e passou por outros clubes da Europa, como Gil Vicente (POR), UD Ibiza (ESP), Getafe (ESP) e Eibar (ESP).

