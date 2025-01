Patrick de Paula acredita em volta por cima no Botafogo

Um dos reforços do Botafogo para 2025 é caseiro: Patrick de Paula. O jogador voltou do empréstimo para o Criciúma e está nos planos do Alvinegro para esta temporada. Dessa forma, o volante espera deixar para trás o início ruim e ter um novo recomeço no clube.

“Eu vim aqui para conquistar títulos, para fazer história no Botafogo. Se Deus quiser, esse ano vai ser um ano de muitas bênçãos, muitas vitórias, um ano de reviravolta e fazer uma boa temporada, colocar o Botafogo mais alto ainda do que já está e grandes títulos”, disse.

Patrick chegou ao Glorioso em 2022 como a contratação mais cara da história alvinegra – custou seis milhões de euros, ou seja, aproximadamente R$ 33 milhões à época. No entanto, por conta de uma grave lesão no joelho, ficou de fora dos gramados por 400 dias.

Ano passado, o volante voltou a atuar no fim de 2024 e foi emprestado para o Criciúma para voltar a ter ritmo de jogo. Agora se prepara para buscar espaço no Botafogo e é um dos jogadores que vai disputar o início do Campeonato Carioca.

“Cheguei com um peso muito grande no Botafogo, mas nunca fugi desse peso, nunca corri dessa responsabilidade. Sempre estive pronto, e não vai ser hoje que eu não vou estar pronto, então, o Patrick sempre foi essa pessoa, as únicas coisas que mudam são a maturidade, a mente e a experiência que eu carrego. Estou pronto pra viver uma nova experiência no Botafogo, já que eu saí e voltei. Estou pronto para reecontrar meus amigos e viver grandes coisas com eles”, afirmou.

Desde que chegou ao Botafogo, em março de 2022, Patrick de Paula atuou em 37 partidas e marcou três gols.

