Direção promete Inter competitivo no ano: ‘Nossa ambição inicial é o Estadual???

A cúpula de futebol do Inter deu o pontapé inicial na temporada em conversa com o elenco e os torcedores, na tarde desta terça-feira (07). Com a ausência do presidente Alessandro Barcellos, participaram da reunião o vice de futebol José Olavo Bisol, o diretor executivo André Mazzuco e o diretor técnico D’Alessandro. Assim, o trio exaltou a manutenção da maior parte do grupo que encerrou 2024 em alta e admitiu grandes expectativas em voltar a conquistar títulos.

O vice de futebol José Olavo Bisol prometeu que o Colorado será competitivo na temporada e o desejo retomar o caminho dos títulos. A seca de troféus do clube no Campeonato Gaúcho dura já há nove anos. Neste meio tempo, viu o seu adversário engatar uma sequência de sete títulos. Assim, o Internacional terá uma motivação a mais, evitar o octacampeonato do Grêmio. Tal marca, aliás, foi alcançada somente pelo time do Beira-Rio em uma oportunidade

“Nossa primeira ambição é o Campeonato Gaúcho, que nos remete a uma responsabilidade não só pelo campeonato em si, mas do Inter com o Inter, de buscar a voltar o caminho dos títulos, das vitórias, fazer com que o torcedor tenha capacidade de ter alegrias”, rechaçou o vice de futebol.

D’Alessandro manteve o discurso otimista e esperançoso.

“Sabemos que o torcedor precisa de uma alegria, precisa de títulos, vamos trabalhar para isso. Vai existir o maior dos esforços, já na primeira competição, que vai ser muito importante para nós”, pontuou o ídolo argentino.

Dilema do Inter ao montar elenco competitivo com dificuldades financeiras

O diretor executivo André Mazzuco e o diretor técnico D’Alessandro admitiram que o clube se encontra em uma situação financeira adversa. Mesmo assim, frisaram que a prioridade é que o elenco para a temporada tenha a capacidade de ser competitivo.

“A expectativa que se criou ano passado tem que ser acompanhada pelo nosso trabalho, pelo momento financeiro do clube. Temos que ser sinceros. Nossa situação é difícil, não só o Inter passa por momento difícil, mas com uma gestão consciente, com trabalho, que sabe o que deve fazer, onde pode mudar ou não mudar, fazer com que o time siga competitivo. E vamos ser competitivos”, assegurou D’Alessandro.

“Precisamos fortalecer essa recuperação econômica também, são vários movimentos sendo feitos, claro que com a responsabilidade de manter sempre uma equipe competitiva. Das movimentações trazerem conforto, mas que na área esportiva a gente mantenha o que esperamos na temporada”, complementou Mazzuco.

Manutenção do grupo

D’Alessandro também avaliou que a permanência de maior parte do elenco pode ser um trunfo para o Colorado. Além disso, a arrancada na segunda metade da temporada será um incentivo para manter o bom desempenho.

“Chega uma expectativa muito grande, uma responsabilidade boa, ainda maior. Acredito muito na continuidade do trabalho. Gosto muito da continuidade da comissão que fez um trabalho sensacional com os atletas “, detalhou o ex-jogador argentino.

Vale lembrar que o Internacional teve apenas três saídas: o goleiro Fabrício, o lateral-esquerdo Renê e o atacante Alario. Na reapresentação do grupo, na última segunda-feira (06), no CT Parque Gigante: o goleiro Henrique Menke, os meio-campistas Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, além do atacante Ricardo Mathias. O quarteto está a serviço da Seleção Brasileira sub-20, que vai disputar o Sul-Americano da categoria.

Outras duas peças do elenco ainda não têm condições de atuar. Tratam-se do zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Lucca Drumond. Afinal, o experiente defensor precisou passar por uma cirurgia para corrigir uma grave lesão no joelho esquerdo. Já o segundo teve o mesmo problema, mas no joelho direito. Os dois ainda estão em fase de recuperação e devem estar aptos a voltar aos gramados apenas a partir do segundo semestre.

Vale ressaltar que o primeiro embate oficial do Inter será diante do Guarany de Bagé, fora de casa, no estádio no Estrela d’Alva, no dia 22 de janeiro. Além disso, o time vai ter um amistoso com a seleção do México, no Beira-Rio, que ocorre seis dias antes.

Confira o elenco do Inter na reapresentação

Goleiros: Anthoni, Ivan, Kauan Jesus e Rochet

Laterais-direitos: Aguirre e Bruno Gomes

Zagueiros: Clayton Sampaio, Mercado, Pedro Kauã, Rogel, Victor Gabriel e Vitão

Lateral-esquerdo: Pablo

Volantes: Bruno Henrique, Fernando, Gustavo Santos, Luis Otávio, Rômulo, Thiago Maia e Bernardo Jacob

Meias: Alan Patrick, Yago Noal e Bruno Tabata

Atacantes: Borré, Lucca, Lucca Drummond, Marlon, Valencia, Wanderson e Wesley

