Dirigente do Botafogo afirma que clubes brasileiros mentem valores de patrocínios

Thairo Arruda, CEO do Botafogo - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

Thairo Arruda, CEO do Botafogo, afirmou durante o evento de apresentação da Vbet, nova patrocinadora máster do Alvinegro, que os clubes brasileiros mentem sobre os valores dos patrocínios.

“Vou falar para todo mundo entender, em claro e bom tom. Sabe esses rankings de patrocinadores que existem na internet? É tudo mentira. Os clubes do Brasil mentem os seus números para falar que são os maiores. Não são”, disse.

Além disso, o dirigente afirmou que com a nova parceria da casa de apostas, o Botafogo entra no top 5 de melhores patrocínios do futebol brasileiro.

“O Botafogo, com a VBet, é top 5 do Brasil com total segurança. Esses rankings que têm por aí não valem nada, o que vale é o contrato assinado”, afirmou.

O acordo entre a empresa e o Glorioso aconteceu antes da final da Libertadores. O negócio vai render R$55 milhões ao ano aos cofres do Botafogo. Assim, esse é o maior patrocínio da história do clube.

Vale ressaltar que a Vbet comprou a Parimatch, que tinha uma parceria com o Alvinegro há duas temporadas. Dessa forma, fechou um novo contrato comercial com o Glorioso, que é o primeiro clube no Brasil da marca, que tem origem na Armênia.

O Botafogo, por sua vez, segue com o patrocínio da Centrum na manga da camisa. A empresa, portanto, paga R$7 milhões por ano.

