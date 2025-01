Picos x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às18h

São Paulo é o favorito do Grupo 11 da Copinha e vai a campo nesta 3ª feira pela 2ª rodada do torneio - (crédito: Marcelo Caitano)

O São Paulo vai em busca da manutenção do 100% de aproveitamento no Grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça-feira (07), às 19h(de Brasília), o Tricolor encara o Picos, do Piauí, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda rodada do torneio. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, à partir das 18h (de Brasília). E com a bola rolando, a narração é de Christian Rafael

Além da narração de Christian Rafael, a cobertura da Voz do Esporte conta com Cleiton Santos nos comentários e as reportagens de Pedro Rigoni. Clique na arte acima a partir das 18h e nãoperca nada desta partida pela Copinha.

