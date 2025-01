Ex-zagueiro do Corinthians é anunciado por clube do Japão

Caetano estava no livre no mercado desde o final da última temporada - (crédito: Foto: Divulgação/Vissel Kobe)

Ex-jogador do Corinthians, o zagueiro Caetano traçou o seu destino após deixar o clube paulista. Nesta terça-feira (07), o Vissel Kobe, do Japão, anunciou o jogador como seu novo reforço. A negociação não teve custos, pois o atleta terminou seu contrato com o Timão no final de 2024 e, desde então, estava livre no mercado.

Nesta janela, o Santos demonstrou interesse no zagueiro, que preferiu ir atuar no futebol japonês. Em sua primeira declaração como jogador do Vissel Kobe, Caetano disse estar feliz com a transferência e agradeceu o voto de confiança dado pelo clube.

“Estou muito feliz por poder vestir o uniforme do Vissel Kobe. E estou grato por você ter confiado em mim. Faremos o nosso melhor em campo, por isso pedimos o apoio de nossos torcedores”, afirmou, em comunicado divulgado pelo Vissel Kobe.

Caetano chegou ao Corinthians e atuou 38 vezes com a camisa alvinegra, todas as vezes nas últimas duas temporadas e 15 em 2024. Antes disso, o zagueiro foi emprestado para Oeste, Coritiba, São Caetano, CRB e Goiás.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.