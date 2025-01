Cuca chega a Belo Horizonte para assumir o Atlético pela quarta vez

O técnico Cuca chegou a Belo Horizonte para iniciar mais um trabalho pelo Atlético. Com este contrato, será a quarta vez que o treinador assume o comando do clube mineiro.

Logo após desembarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Cuca seguiu direto para a Cidade do Galo, onde já se encontrou com algumas pessoas da comissão e da direção.

No entanto, o trabalho efetivo começa nesta quarta-feira. O treinador tem uma série de reuniões agendadas, começando com a diretoria e o diretor de futebol, Victor Bagy.

Em seguida, Cuca se reunirá com profissionais do Ciga (Centro de Inteligência do Galo) para analisar o mapeamento de mercado e alinhar possíveis contratações.

Cuca passa por Brasília

Antes de chegar a Belo Horizonte, Cuca precisou passar por Brasília para resolver questões burocráticas relacionadas ao visto de trabalho. Ele precisou disso para viajar a Orlando, nos Estados Unidos, onde o Atlético disputará a FC Series, torneio de pré-temporada. O Galo enfrentará o Cruzeiro e o Orlando City, nos dias 18 e 25 de janeiro.

