Mateus Vital, do Cruzeiro, viaja para acertar com novo clube

O meia Mateus Vital está a caminho do futebol asiático. O atleta não participará da pré-temporada com o restante do elenco do Cruzeiro nos Estados Unidos, pois embarcará diretamente para a China ainda nesta terça-feira (07) para realizar exames médicos e acertar com o Shanghai Port.

O clube mineiro receberá uma compensação financeira, cujo valor ainda não foi revelado. Além disso, dois outros clubes demonstraram interesse no jogador, mas o Shanghai Port venceu a concorrência pelo meia. O contrato de Mateus Vital com o Cruzeiro iria até o fim deste ano.

Vital não disputou as últimas partidas do Cruzeiro na reta final do Brasileirão de 2024. Ele também já recebeu sondagens do futebol mexicano, mas as negociações não avançaram. Ele também não tirou o visto para trabalhar no México.

Números de Vital pelo Cruzeiro

Revelado pelo Vasco em 2015, Mateus Vital permaneceu no clube carioca até 2017, quando se transferiu para o Corinthians. Ele também teve passagem pelo futebol europeu antes de chegar ao Cruzeiro, em 2023. Em dois anos, disputou 71 jogos, marcou três gols e deu três assistências.

