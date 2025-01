Hulk e Camila celebram casamento em festa de luxo; saiba valor

Após uma cerimônia religiosa no dia 3 de janeiro, em Campina Grande, Hulk, atacante do Atlético-MG, e Camila Ângelo promoveram uma nova festa nesta terça-feira (7), desta vez em João Pessoa, na Paraíba. Em entrevista a ‘Quem’, Jaeder Barreto, produtor do casamento, deu detalhes sobre a cerimônia, inclusive o valor de R$ 20 milhões de orçamento.

A festa contou com cerca de quinhentas pessoas, entre celebridades do esporte e da música. Segundo Jaeder, a organização levou 40 dias para planejar a realização da cerimônia. Decoração e cenografia receberam os maiores investimentos, inclusive com louças exclusivas, desenhadas por uma artista indiana.

“Esses números refletem a magnitude de um evento que define novos padrões para celebrações no Brasil”, disse o produtor.

Ainda sobre a decoração, a cerimônia contou com tapetes franceses de luxo da Aubusson. Os papeis toalhas dos toalhetes foram confeccionados em seda javanesa, e a linha do lavabo foi assinada por uma marca de luxo. Outro ponto alto foram os 140 mil botões de rosas da decoração, que teve ainda 2.500 tulipas e 2 mil orquídeas.

Recepção especial para os convidados e grande equipe de serviço

Na recepção dos convidados, os noivos disponibilizaram uma estação com frutas tropicais. Além disso, um outro ponto da cerimônia servia espumante de boas-vindas. Outro detalhe foi um carrinho de sorvetes com sabores criados exclusivamente para o casamento.

A cerimônia contou com mais de 500 pessoas envolvidas e 92 empresas à frente de questões como design de interiores, serviços técnicos e operações logísticas. A entrada do evento contou com identificação face ID, além de um serviço de concierges para os convidados.

Presentes para os padrinhos do casamento de Hulk e Camila Ângelo

Os padrinhos receberam uma box dourada espelhada com champanhe, taça, gravata e porta joia pintados à mão com flores, fazendo referência da decoração da festa. Além disso, todos tinha à disposição um espelho levado por uma funcionária para conferir o visual antes das fotos.

Ausência de filhos mais velhos de Hulk

Assim como na cerimônia da última semana, Ian, de 14 anos, e Tiago, de 12 anos, não compareceram ao evento. Eles são filhos da união de Hulk com a ex, Iran Ângelo. Por outro lado, Alice, de 9 anos, também filha do jogador com Iran, foi daminha de honra dos novos casados. Ela estava acompanhada de Zaya, de 2 anos, e Aisha, de seis meses, que entrou com um convidado. As duas são filhas de Hulk com Camila.

Relação de Hulk com Camila Ângelo e polêmica com Iran Ângelo

Anteriormente ao casamento com Camila Ângelo, de 35 anos, Hulk, de 38, ficou 12 anos ao lado de Iran Ângelo, de 54, tia da atual companheira do atacante. Eles tiveram três filhos. A separação veio em agosto de 2019 e, cerca de quatro meses depois, o ídolo do Atlético-MG assumiu namoro com a sobrinha da ex-mulher, o que gerou muita polêmica.

Iran e Camila tinham relação familiar próxima e postavam muitas fotos juntas. A esposa de Hulk precisou desativar sua conta no Instagram no início de seu namoro com o atleta e, de quebra, rompeu o vínculo com a tia. O jogador possui dois filhos com Camila.

