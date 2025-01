De passagem pelo DF, Ronaldo Angelim exalta Arimateia e fala sobre Flamengo

O encerramento da 42ª edição do Torneio Arimateia de futsal teve uma presença ilustre no Taguaparque: a de Ronaldo Angelim. O ex-zagueiro, ídolo do Flamengo e autor do gol do título do Campeonato Brasileiro de 2009, foi um dos convidados do Jogo das Estrelas do tradicional campeonato de várzea do DF e fez a festa dos mais de 10 mil torcedores presentes na arena no domingo. Número que surpreendeu o “Magro de aço”.

“Fui pego de surpresa. Fiquei feliz quando recebi o convite, mas não tinha noção do quão grande era o torneio, muito menos que era o maior do país. Achei que era mais uma brincadeira, mas quando vi o tamanho da festa, me empolguei e fiquei com vontade de participar mais. Ano que vem vou trazer três times meus lá de Juazeiro (CE) para jogar aqui. Só tenho que parabenizar por um evento tão bonito”, conta Angelim, ao Correio.

A atmosfera na arena temporária montada no Taguaparque rendeu até comparações com um dos principais templos do futebol: o Maracanã, palco familiar para o atleta. Foi lá onde ele marcou, de cabeça, o gol do título do Brasileirão para o Flamengo, contra o Grêmio. É motivo de sobra para ser sempre festejado pela torcida do clube carioca. “Joguei no Maracanã com mais de 100 mil pessoas, mas a quadra aqui estava parecida, não esperava isso tudo. Claro que não pelas proporções, porque o estádio é muito gigante, mas o clima, as arquibancadas lotadas, as torcidas cantando, foi de arrepiar. Não tinha nem espaço para estacionar, isso porque foi um dia de chuva”, ressalta o ex-zagueiro.

“É uma festa muito bacana, ainda mais pelo carinho das pessoas, principalmente dos flamenguistas. A gente sabe que a torcida do Flamengo é a maior no país inteiro, mas aqui em Brasília é ainda mais”, disse. O gol do hexa de Angelim, inclusive, completou 15 anos em 6 de dezembro. Por isso, o ex-jogador aproveitou para celebrar o aniversário do momento que o deixou marcado para sempre na história do rubro-negro carioca. “É uma data especial. Fiz um jogo festivo em Juazeiro (CE), levei o Adriano e outros jogadores para fazer essa homenagem com todos eles. Depois, pude participar da despedida do Imperador e também do jogo do Zico”, conta.

“São 15 anos que ficam marcados para a gente, principalmente para aquela geração que participou. Fazia 17 anos que o Flamengo não era Campeão Brasileiro, e saímos dessa fila. Fiz uma camisa sobre isso e toco meu projeto de futebol feminino, o R4, inspirado nesse momento”, acrescentou Angelim. Torcedor de carteirinha do Flamengo, clube pelo qual jogou entre 2006 e 2011, com 284 partidas e 17 gols marcados, Angelim torce para que o time seja consciente nas possíveis mudanças no elenco, mas faça por onde adicionar mais troféus à galeria da qual faz parte. Ele ostenta os títulos da Copa do Brasil (2006), do Brasileirão (2009) e de quatro campeonatos cariocas (2007, 2008, 2009 e 2011), além de outros quatro estaduais pelo Fortaleza.

“Todos devem entrar com os pés no chão, diretoria e jogadores. Não podem ficar fazendo contratação à toa, porque tem que tomar cuidado com os caixas do clube, precisa ser certeiro para trazer as peças corretas e no setor certo”, adverte. O veterano também aproveitou o momento para comentar o fim do ciclo de Gabriel Barbosa e o futuro do ataque rubro-negro. “Com a saída do Gabigol, perdemos um centroavante, mas acho que o Bruno Henrique pode fazer essa função até o Pedro voltar. A nova direção precisa ser pontual”, opina o ex-jogador. “O time tem um elenco gigantesco, não precisa fazer loucura, é mais as reposições para possíveis perdas e não fazer dívida. O mais importante é que o Flamengo se mantenha nessa trajetória vitoriosa que vem tendo, porque é o que o clube e a torcida merecem”, discursa.