Corinthians anuncia sete reforços para o futebol feminino

O Corinthians feminino anunciou a chegada de sete reforços no elenco. Na última segunda-feira (6) revelou três nomes e, nesta terça-feira compartilhou mais três novidades. São elas: Juliete, que retorna ao clube, Letícia Teles, Juliana Passari, Ariel Godoy, Thais Regina e Dayana Rodríguez.

A lateral Juliete já conquistou 10 títulos com a camisa do Timão, incluindo os títulos da Libertadores em 2019 e 2021. Agora, retorna ao Parque São Jorge após duas temporadas no Palmeiras. A meio-campista Juliana Passari também estava no Verdão. A zagueira Letícia Teles se destacou na temporada de 2024 com o Red Bull Bragantino, mas com o término do contrato com o Massa Bruta, fechou com o Corinthians.

Anunciadas nesta tarde, temos a meio-campista venezuelana Dayana Rodriguez, que fez uma boa temporada com a camisa do Grêmio. A atacante goleadora Ariel, ex-São Paulo, também está presente na lista de novidades. A zagueira Thais Regina, que estava no Flamengo há dois anos, é outro reforço.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians – Futebol Feminino (@corinthiansfutebolfeminino)

Por fim, anunciada na noite desta terça-feira (6), Letícia Monteiro chega para reforçar o Timão. A meia foi considerada destaque do último Campeonato Brasileiro e chega com moral no Parque São Jorge. Após ano mágico em 2024, com os títulos da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil, o Corinthians feminino está caprichando nos reforços em busca de mais taças.

