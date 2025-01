Palmeiras realiza primeiro treino no campo em 2025

Facundo Torres participou pela primeira vez de um treino com bola no Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O segundo dia de pré-temporada do Palmeiras na Academia de Futebol foi marcado pelo primeiro treino do time campo no ano. Os jogadores do Verdão realizaram exames no período da manhã e, depois, participaram do trabalho em campo.

A grande novidade foi o atacante Facundo Torres, único reforço que esteve em campo. Paulinho, principal contratação da temporada, ainda se recupera de uma cirurgia na canela e só deve estar a disposição de Abel Ferreira no mês de março. Entretanto, o atacante já aparece nas imagens de bastidores divulgadas pelo clube. Em um vídeo gravado na apresentação, o jogador ressaltou o sentimento de chegar ao Verdão.

“Muito feliz de estar aqui”, exaltou o atacante.

Outros desfalques no gramado são os jogadores que terminaram a temporada lesionados. O volante Zé Rafael, o lateral-esquerdo Piquerez e o meia Bruno Rodrigues realizam atividades à parte junto com o departamento médico do Palmeiras.

