Racing inicia conversas para repatriar Zaracho, e Atlético negocia a venda

Depois de abrir negociações para renovar o contrato de Matías Zaracho na última semana de 2024, o Atlético pode ver o meio-campista se despedir. Isso porque o Racing, ex-clube do argentino, tem interesse em repatriá-lo e deu início às tratativas com o Galo pelo jogador. A informação é da ESPN.

O Atlético não comenta oficialmente as conversas e, portanto, rotula o assunto como “especulação” diante da movimentação no mercado da bola. Enquanto isso, o Racing vê com otimismo a chance de contar com o reforço. Os valores que envolvem as tratativas estão em sigilo.

Ainda de acordo com a publicação, o Atlético não cogita a possibilidade de ceder o atleta por empréstimo. Assim, acena somente com uma negociação em definitivo.

Zaracho, aliás, tem contrato vigente até dezembro de 2025, o que lhe permite, na metade da próxima temporada, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

Quando efetuou a compra dos direitos econômicos do meio-campista em 2020, o Galo investiu 5,5 milhões de dólares (quase R$ 31 milhões, na cotação da época).

Desde que chegou ao Atlético, Zaracho disputou 33 partidas e balançou as redes em quatro oportunidades, além de dar uma assistência. Sua grande tristeza no clube foi a lesão às vésperas da decisão da Libertadores e que o tirou do confronto diante do Botafogo.

