Gustavo Quinteros admite conversa com Villasanti para ficar no Grêmio

O Grêmio segue buscando manter o volante Villasanti. Afinal, o jogador paraguaio interessa ao Palmeiras, que tem feito sondagens. Desse modo, o novo técnico do Tricolor Gaúcho, Gustavo Quinteros, revelou ter conversado com o jogador para ele permanecer no clube.

Aliás, a conversa foi tanto com Villasanti quanto com o atacante Cristaldo, que está com sua renovação travada atualmente. O Grêmio disputará em 2025 a Recopa Gaúcha, o estadual, a Copa do Brasil, o Brasileirão e também a Sul-Americana.

“Já estou conversando com Villasanti para que ele esteja feliz. Não sei se estou me saindo bem (risos). Mas são muito importantes (Villasanti e Cristaldo), como disse a ele, para ter uma temporada melhor e, quem sabe, ir para a Europa, e não em uma equipe daqui. Que vá direto!”, disse o técnico durante sua apresentação ao Imortal.

“Seria fantástico se ficassem (Villasanti e Cristaldo). São dois jogadores dos melhores em suas posições e que podem se destacar no futebol brasileiro e em outros países também. São peças fundamentais para introduzir na equipe o que queremos. Não seria fácil substituí-los”, concluiu o técnico do Grêmio para a temporada que se aproxima.

Por fim, o Tricolor Gaúcho anunciou apenas uma contratação até o momento, o lateral-direito João Lucas. A diretoria do clube ainda busca no mercado zagueiro, lateral-esquerdo, volante e atacante.

