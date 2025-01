Com José Boto, Flamengo muda perfil de interesse para reforçar o elenco

Com caixa em baixa, o Flamengo terá que fazer contratações pontuais e pretende finalizá-las durante a pré-temporada. Junto a isso, o novo diretor de futebol, José Boto, terá total autonomia para buscar os reforços para reforçar o elenco ao longo da temporada. No entanto, já se pode perceber que o português já mudou o perfil de interesse e vai em alvos “alternativos”.

Na última terça-feira (7), o Flamengo avançou pela contratação do atacante Juninho, do Qarabag. A posição, aliás, é prioridade por conta da saída de Gabigol e a grave lesão de Pedro. O atleta, no entanto, não é tão conhecido no Brasil e não gera tanta atenção. Inicialmente, nomes de Firmino e Roger Guedes foram colocados à mesa, porém não houve qualquer contato pelos jogadores.

Além de Juninho, o atacante Lassina Traoré, de Burkina Faso e atualmente no Shakhtar, também foi um nome que o Flamengo buscou informações. O diretor, aliás, assumiu o interesse pelo centroavante de 23 anos em coletiva de apresentação. Contudo, a condição física de Lassina preocupa, e fez o Rubro-Negro recuar.

Outra opção para o ataque foi o equatoriano Alan Minda. Cria do Independiente del Valle, o ponta direita agradou Boto e já teria recebido os primeiros contatos do Rubro-Negro. Entretanto, não houve mais informações sobre avanço nas negociações.

Valores para fechar com reforços do Flamengo

Além disso, o Flamengo também definiu o valor para gastar na contratação de um centroavante. O clube estimou embolsar entre 5 e 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões) na busca por um atacante. Assim, um nome de renome é pouco provável que seja contratado por José Boto. Além do setor ofensivo, o clube também prioriza contratar volante camisa 5.

Enquanto o Flamengo ainda não acerta os reforços, a torcida tem que ter paciência com o “novo Flamengo” até estabelecer o fluxo de caixa. O elenco principal se apresenta, nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu e logo na sexta-feira (10) viaja para os Estados Unidos, onde fará pré-temporada.

