Zé Rafael escolhe ficar e busca recuperar espaço no Palmeiras

Um dos nomes que mais agitou a janela de transferência no Brasil, Zé Rafael decidiu permanecer no Palmeiras em 2025. O jogador entrou no radar do Santos e do Fluminense, até recebendo propostas para deixar o Verdão. Contudo, optou por permanecer na Academia de Futebol e brigar pelo seu espaço, que diminuiu em 2024.

O volante quase deixou o Palmeiras no final do ano passado, mas jogador e clube acordaram que a saída só aconteceria se fosse feita de forma amigável e com proposta que agradasse a todos os envolvidos. Após algumas ofertas, o jogador optou por permanecer. Contudo, não tem a titularidade garantida no Verdão.

Isso porque Zé Rafael terminou a última temporada na reserva, com o meio de campo de Abel Ferreira sendo formado por Aníbal Moreno e Richard Ríos. Além disso, o volante sofreu com lesões nas costas e na coxa, ficando afastado dos gramados por um tempo e perdendo a titularidade.

Aliás, a concorrência no meio de campo pode aumentar. Afinal, o Palmeiras negocia com Andreas Pereira e já tem as bases salariais acertadas com o atleta. O Verdão agora tenta negociar com o Fulham a saída do jogador. Caso a negociação falhe, o Alviverde já tem um plano B e mira Villasanti, do Grêmio, para reforçar o elenco em 2025.

Assim, Zé Rafael sabe que não terá vida fácil para recuperar seu espaço. Aliás, a última temporada foi a primeira que o jogador não marcou um gol sequer. Com contrato até o final de 2026, o volante agora quer mostrar que ainda pode ser útil com Abel Ferreira.

