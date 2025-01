Vasco encaminha acerto com o zagueiro Maurício Lemos, do Atlético

O Vasco segue na busca por reforços para qualificar seu elenco para a temporada de 2025. Assim, o clube priorizou o sistema defensivo, que deu dor de cabeça em 2024. O Cruz-Maltino, então, encaminhou o acerto, por empréstimo de um ano, do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, que pertence ao Atlético-MG. A informação é da Rádio Itatiaia.

Dessa forma, o clube carioca irá assumir a totalidade do pagamento dos vencimentos do defensor neste período. O Galo, por sua vez, busca ajustar a documentação e toda burocracia para selar o acordo.

O elenco atleticano se reapresenta nesta quinta-feira (9), na Cidade do Galo, já sem a presença do defensor. Além de Lemos, outros cinco jogadores deixaram o clube na virada do ano.

O lateral Mariano e os atacantes Eduardo Vargas e Alan Kardec não tiveram os contratos renovados, enquanto Matheus Mendes foi emprestado ao América-MG e Paulinho acertou com o Palmeiras.

Internamente, o técnico Fábio Carille avalia bem o jogador, que não tem tido chances com a camisa do Atlético-MG e buscava ter mais oportunidades na nova temporada. Em 2023, ele foi titular em 37 dos 42 jogos em que participou no time mineiro.

O Vasco, porém, não limita suas opções. Outro nome sondado é o do paraguaio Balbuena, que trabalhou com Fábio Carille, técnico do time carioca em 2025, na época do Corinthians. Além disso, o clube já acertou as chegadas dos defensores Lucas Freitas e Lucas Oliveira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.