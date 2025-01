Elenco principal do Flamengo se reapresenta nesta quarta; veja programação completa no Ninho do Urubu

Elenco principal do Flamengo se reapresenta ao Ninho do Urubu nesta quarta-feira - (crédito: Foto: Lucas Bayer)

A quarta-feira promete ser movimentada no Ninho do Urubu, com reapresentações, coletiva de imprensa e inserção à nova metodologia de trabalho. Depois das atividades do grupo alternativo, agendadas para o período matutino, o diretor José Boto concederá nova entrevista na sala de imprensa do CT sobre o planejamento de 2025. O elenco principal do Flamengo se apresenta na sequência para dar início à pré-temporada.

O elenco alternativo trabalha normalmente pela manhã visando, como de praxe, as primeiras rodadas do Carioca. Já a coletiva do novo diretor técnico do clube, José Boto, está marcada para as 14h30 na sala de imprensa do CT Ninho do Urubu. A entrevista do português servirá para esclarecer parte do planejamento do clube não só para os primeiros compromissos do ano como também sobre a janela de contratações.

A tarde hoje (8) marcará, além de tudo, o primeiro contato do grupo principal com o novo ambiente do clube. Os jogadores serão apresentados ao diretor de futebol e aos mais de 15 funcionários contratados pela gestão Luiz Eduardo Baptista para área de futebol profissional.

Contato com José Boto

O português deu suas credenciais ao técnico Filipe Luís e à imprensa, mas ainda falta apresentar-se oficialmente aos jogadores – com quem terá contato direto. O primeiro contato acontece na tarde desta quarta-feira (8) em que atletas receberão comunicados sobre as principais mudanças na rotina de trabalho no Ninho e inseridos no convívio com os dirigentes.

Assim como José Boto, o português Alfredo Almeida, assistente direto do diretor, também fará às honras ao elenco principal nesta tarde. O grupo do departamento de futebol só ficará completo após a chegada do chefe de scout de confiança da dupla.

Novo ambiente

Uma das primeiras medidas da gestão Bap envolveu demissão em massa em diversos setores do Flamengo. O departamento médico se destacou entre as áreas mais atingidas, visto que todos funcionários deixaram o clube após a virada de ano. Acostumados com Marcio Tanurre, que estava no clube há 23 anos, os atletas agora vão trabalhar com Fernando Sassaki – promovido a chefe do DM pelo diretor geral José Luiz Runco.

Estima-se que o quadro de funcionários que transitam no Ninho do Urubu conta com mais de 15 novos nomes. Entre outras mudanças significativas, destaca-se a chegada de um psicólogo para o elenco principal. Paulo Ribeiro chega ao Rubro-Negro após passagem pelo Botafogo, campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2024.

Planejamento do Flamengo

O elenco principal passará por exames médicos e fisiológicos nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu. Na sexta-feira, dia 10, o grupo embarca para Gainesville, nos Estados Unidos, para iniciar a preparação para o amistoso de pré-temporada contra o São Paulo, marcado para o dia 19.

