Ex de Hulk e cunhada de Camila postam indiretas à nova cerimônia de casamento do casal

Uma das grandes polêmicas do meio esportivo voltou aos holofotes nesta semana. Isso porque Hulk e Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher do ídolo do Atlético-MG, realizaram uma segunda cerimônia de casamento e causaram alvoroço entre fãs e defensores de Iran Ângelo. Apesar da comoção gerada, a empresária garante que a celebração não interferiu em sua “paz de espírito”.

Iran Ângelo compartilhou uma suposta indireta ao casal, publicada por uma amiga, em suas redes sociais no mesmo dia da cerimônia. “Quem faz o bem com o coração recebe da vida o presente mais valioso: a paz de espírito e o retorno de formas inesperadas”, dizia um trecho da postagem.

Entre outros stories de praia e fotos com os filhos, frutos do casamento com Hulk, Iran também compartilhou a mensagem de um amigo sobre a importância de “acreditar em si mesma”.

“Iran, um dia você encontrará todas as respostas mas, por enquanto, concentre-se em aproveitar o presente, confiar em suas escolhas e acreditar em si mesma. Você está exatamente onde deveria estar”, escreveu ele.

Polêmica com música

As indiretas aos recém-casados não partiu só do perfil de Iran Ângelo, mas envolveu outros membros da família. Isso porque a influencer Mirela Janis, esposa de Yugnir Ângelo, irmão de Camila Ângelo, reagiu com insatisfação à segunda cerimônia do casamento de Hulk.

Mirela ficou incomodada com a escolha da música Oceans, da Hillsong United, para o casamento entre Hulk e Camila. A indignação da influencer se deu pelo fato de ter sido a mesma de sua cerimônia com Yugnir, em 2023.

“Quando acho que já vi de tudo, me surpreendo. Nossa música linda, com significado único e profundo. Misericórdia, meu Jesus. Vai repreendendo toda inveja! A gente inspira pessoas sem personalidade própria. Estou realmente passada”, esbravejou Mirela nas redes sociais.

“Quem sabe da história entende que isso não se refere só à música”, endossou um seguidor da influencer. Ela, inclusive, respondeu o comentário: “Tantas camadas que me calo em respeito ao meu marido”.

Relação de Hulk e Camila

O envolvimento do ídolo do Galo com Camila Ângelo causou muita polêmica e controvérsias familiares. Em suma, Hulk e Iran Ângelo mantiveram um casamento de 12 anos e se divorciaram em agosto de 2019. A separação passou longe do amigável, envolvendo, inclusive, disputa judicial pela partilha de bens.

Quatro meses depois, às vésperas do Natal de 2019, o atleta assumiu relacionamento com Camila Ângelo – sobrinha de Iran. Os dois comunicaram à família que estavam juntos desde outubro, mas não receberam apoio. A própria mãe da jovem cortou relações por cerca de um ano com o casal.

A relação entre Iran e Camila, segundo fontes, se assemelhava à de mãe e filha. As duas costumavam aparecer juntas em reuniões familiares e nas redes sociais.

