Após acerto com o Vasco, Lucas Oliveira se despede do Cruzeiro: ‘Obrigado por tudo’

Lucas Oliveira vai defender as cores do Vasco em 2025 - (crédito: Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Após acerto com o Vasco, o zagueiro Lucas Oliveira se despediu do Cruzeiro com uma mensagem nas redes sociais. O atleta deixa o clube após três anos com alguns empréstimos pelo caminho – para o Valladolid, da Espanha, e para o Kyoto Sanga, do Japão.

“Obrigado, Cruzeiro, minha família e eu somos muito gratos por tudo que vivemos nesse clube. Saio de cabeça erguida e tranquilo de que fiz o meu máximo por esse clube, momentos bons e ruins acontecem, mas trabalho nunca faltou. Agradeço a torcida por nos dar força em vários momentos, muito obrigado por tudo, Cabuloso”, publicou o jogador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Oliveira (@eulucasoliveira96)

Agora ex-Cruzeiro, Lucas Oliveira já assinou contrato com o Cruzmaltino, que deve ter duração de dois anos. Na negociação, o Vasco adquiriu o jogador sem custos e, assim, ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta. A outra metade permanece com a Raposa.

O jogador atuou em 119 jogos pelo Cabuloso, com quatro gols marcados e duas assistências. Além disso, conquistou a Série B com o clube em 2022. Posteriormente, acabou perdendo espaço no elenco, portanto foi emprestado para o para o Valladolid, da Espanha, e para o Kyoto Sanga, do Japão, ambos na última temporada.

