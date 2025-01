Botafogo estipula preço para vender Júnior Santos

Um dos nomes mais cobiçados do elenco do Botafogo, o atacante Júnior Santos vem recebendo propostas e ofertas do Brasil e do exterior. O clube alvinegro, então, estipulou um preço para vendê-lo. Assim, quem tiver disposição financeira para bancá-lo precisa colocar 8 milhões de dólares na mesa da SAF do Glorioso, cerca de R$ 49 milhões. A informação é do “Canal do Nicola”.

Palmeiras, Mineiro e Trabzonspor (TUR) mostraram interesse em contratar o Anjo das Pernas Confusas. No entanto, os três postulantes enxergam o valor que o Botafogo pede muito acima para um jogador de 30 anos.

Os otomanos, aliás, chegaram a lançar uma proposta aos Mais Tradicional: 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões). Valor, portanto, irrisório diante da demanda do Glorioso.

Júnior Santos foi o artilheiro do Botafogo em 2024, ano marcado pelas conquistas do tricampeonato brasileiro e Copa Libertadores. O Jacaré balançou redes 20 vezes e ainda foi o artilheiro do principal torneio das Américas.

O atacante, aliás, marcou o primeiro e o último gol do Botafogo na última edição da Libertadores.

Na metade do ano passado, o Cruzeiro tentou uma investida pelo Cisne Negro. O Botafogo, contudo, não só segurou o Raio como também renovou o contrato até dezembro de 2027.

