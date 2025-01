Fluminense anuncia a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga

O Fluminense anunciou o retorno de um velho conhecido. Afinal, revelado nas divisões de base do clube, o goleiro Marcelo Pitaluga, de apenas 22 anos, está de volta ao Tricolor. Assim, o jovem pertencia ao Liverpool, da Inglaterra, se apresentou no CT Carlos Castilho, realizou exames médicos e assinou vínculo em definitivo até o fim de 2028.

“Obviamente estou muito feliz de voltar para casa. Esse é o sentimento de muita alegria, de expectativa para iniciar os trabalhos e começar a treinar. Que seja um grande ano para todos nós. Foram quase dez anos aqui. Conheço muitas pessoas, fiz grandes amizades. Mal posso esperar para reencontrar todo mundo”, disse.

???? GET BACK TO WHERE YOU ONCE BELONGED ???? O mlk de L?i?v?e?r?p?o?o?l? XERÉM está de volta à sua casa! Bem-vindo de volta, @mpitaluga_! pic.twitter.com/9dXlHx84Y4 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 8, 2025

Vale lembrar que o arqueiro chegou ao futsal do clube aos 8 anos de idade, em 2011. Na base tricolor, aliás, foi campeão carioca e da Taça Guanabara Sub-15, em 2017, e Sub-17, em 2019. Ele integrou o elenco que conquistou o título estadual da categoria em 2018, quando ainda ergueu o troféu do Torneio Guilherme Embry Sub-16.

Em 2020, o jogador se transferiu para o Liverpool e por lá atuou em partidas das equipes de base. Além disso, atuou por St. Patrick (Irlanda) e o Livingston (Escócia), ambos por empréstimo. Dessa forma, ele também defendeu as seleções de base e agora terá a oportunidade de atuar com o experiente Fábio.

“O Fábio é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro e do Fluminense. Sem sombra de dúvidas sempre foi uma inspiração para mim e para qualquer goleiro. Assim, ele vem atuando em alto nível há muitos anos e a gente sabe da dificuldade que é conseguir isso. Estar no dia a dia com ele, observando e aprendendo vai ser muito bom. É sempre bem-vindo ter um goleiro e uma pessoa como ele”, concluiu.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Marcelo de Araújo Pitaluga Filho

Data e local de nascimento: 20/12/2002, Niterói-RJ

Posição: Goleiro

Último clube: Liverpool-ING

