Santos retorna conversas por Zé Rafael, do Palmeiras

O Santos retomou as conversas para contratar o volante Zé Rafael, do Palmeiras. O jogador, que seria um pedido do Pedro Caixinha, já recebeu a oferta e o Peixe espera uma resposta até o final de semana. Internamente, existe um otimismo da diretoria do Alvinegro Praiano para que o desfecho seja positivo desta vez.

O volante quase deixou o Palmeiras no final do ano passado, mas jogador e clube acordaram que a saída só aconteceria se fosse feita de forma amigável e com proposta que agradasse a todos os envolvidos. Após algumas ofertas, o jogador optou por permanecer. Contudo, não tem a titularidade garantida no Verdão.

No Palmeiras, Zé Rafael teria que brigar pela posição. Em 2024, Abel Ferreira terminou o ano com Aníbal Moreno e Richard Ríos como titulares. O Verdão ainda conta com o garoto Fabinho e tenta a contratação de Andreas Pereira, do Fulham ou de Villasanti, do Grêmio.

Zé Rafael chegaria ao Santos para ser titular

No Santos, Zé chegaria por empréstimo com opção de compra e brigaria diretamente para ocupar uma vaga entre os titulares de Pedro Caixinha. O Peixe passa por uma reformulação no elenco e entende que o meio de campo é um setor que precisa ser reforçado. O Alvinegro Praiano, aliás, deseja um desfecho rápido nas negociações.

Aliás, o retorno do interesse do Santos em Zé Rafael se dá após as negociações por Thiago Maia falharem. Assim, precisando reforçar o meio de campo, o volante do Palmeiras aparece como um nome de peso para reforçar o Peixe.

