Roberto Carlos engata romance em meio à disputa por fortuna bilionária em divórcio

Roberto Carlos abriu seu coração para um novo amor em meio ao conturbado processo de divórcio, que envolve uma fortuna bilionária, com Mariana Lucon. O relacionamento ocorre paralelamente à disputa do ex-casal pelo regime de bens, no valor de cerca de R$ 1 bilhão, e à busca do ex-jogador por um lugar para ficar.

O processo de divórcio acontece após 15 anos de matrimonio, com duas filhas fruto da relação. Mariana Lucon permaneceu na mansão onde moravam juntos, na Espanha, enquanto Roberto Carlos tem passado suas noites no CT do Real Madrid. Ainda de acordo com o portal espanhol Estadio Deportivo, os pais do pentacampeão moram na segunda casa do atleta e, por isso, ele não se mudou para lá.

Já segundo informações da coluna Fabia Oliveira, o período em busca de uma nova residência não impediu que o ex-jogador se aventurasse em um novo relacionamento. A identidade da mulher, porém, é mantida em sigilo.

Disputa por bens

Alguns aspectos tornam o processo de divórcio ainda mais conturbado que o habitual apenas pelo aspecto pessoal do casal. Além da logística de moradia e guarda das filhas, o pentacampeão e a fisioterapeuta travaram uma disputa pela divisão de bens do ex-jogador – estimada em R$ 1 bilhão.

Vale frisar que o embaixador do Real Madrid teve duas filhas com Lucon, mas é pai de outras nove crianças frutos de relacionamentos anteriores. Muito por isso que a questão financeira se torna ainda mais deliciada em todo processo.

A separação e a disputam judicial pegaram os entusiastas do casal de surpresa. Isso porque o ex-casal costumava aparecer com frequência nas redes sociais e sempre transmitindo uma imagem de cumplicidade e parceria. Apesar de toda austeridade, Lucon acompanhava assiduamente o ex-marido em seus compromissos profissionais e pessoais.

Roberto Carlos no pós-separação

Pentacampeão do mundo com a Seleção e um dos maiores nomes do futebol, o ex-jogador tem passado os últimos dias nas instalações do Real Madrid – clube o qual é embaixador.

Inaugurado em 2005, a ‘Cidade de Real Madrid’ possui 1,2 milhão de m² e abriga diversos dormitórios. As instalações alojam jovens das categorias de base e atletas recém-contratados pelo time profissional até que encontrem residências na cidade.

