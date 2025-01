Destaque da MLS é oferecido ao Corinthians, que analisa abrir conversas

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - JULY 30: Luciano Acosta of FC Cincinnati at DRV PNK Stadium on July 30, 2022 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Lauren Sopourn/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

O Corinthians, ainda sem anunciar nenhum reforço para a próxima temporada, analisa o mercado e viu um nome ser oferecido recentemente. Trata-se do meia argentino Luciano Acosta, do FC Cincinnati, dos Estados Unidos. A diretoria do Timão vem analisando o nome e não descarta fazer uma oferta futuramente.

O jogador de 30 anos acabou sendo oferecido ao Timão na semana do Natal. Apesar de ser um nome que agrada, não é uma prioridade no Corinthians. A diretoria vê muito potencial no jogador, mas entende que ele atua em um setor onde Rodrigo Garro é dono absoluto. Além disso, com contrato até o final de 2026 com o Cincinnati, o Alvinegro não está tão disposto a abrir os cofres para um atleta que não chegaria para ser titular absoluto neste momento.

Luciano Acosta é um dos principais destaques da Major League Soccer (MLS) e somou números expressivos na última temporada. Ele marcou 15 gols e deu 19 assistências em 41 jogos. Apesar de não ser uma prioridade, o Timão não descarta abrir conversas.

Meia comenta interesse do Corinthians

Em entrevista recente à “DSPORTS Radio”, da Argentina, o jogador falou sobre os rumores de uma possível saída para o Corinthians. Aliás, o Boca Juniors é outra equipe de olho no jogador.

“Meu ano foi positivo, consegui objetivos tanto pessoais quanto com o clube. Sobre minha situação, deixo com meu empresário, tento não escutar e nem ver nada, fico com minha família. Um jogador sempre quer estar em grandes clubes, como Boca Juniors e Corinthians, times protagonistas. Mas como disse antes, deixo tudo com meu representante. Times como o Corinthians seduzem, sei que há vários. Me interessa a liga do Brasil, sei que tenho contrato com o Cincinnati, mas o que for melhor para mim e minha família será decidido”, falou Acosta.

