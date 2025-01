Adson ainda não tem prazo para voltar ao Vasco

O ponta Adson não voltará tão cedo ao time do Vasco. Afinal, é o que o próprio técnico Fábio Carille revelou em coletiva de apresentação na última terça-feira (7). Fora de ação desde o fim de agosto do ano passado, Adson ainda se recupera de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita.

Assim, segundo publicação desta quarta-feira (8) do “ge”, o jogador ainda iniciará a transição para o campo. Dessa forma, não há prazo estipulado para seu retorno aos gramados.

Perguntado sobre Adson em comparação com o meia-atacante Guilherme, do Santos (treinado por Fábio Carille em 2024), o novo comandante estipulou as diferenças entre ambos. Para ele, o camisa 27 do Vasco precisa entrar mais na área.

“Adson é um jogador que acompanho há muito tempo. Apesar de que vai ser agora que vou trabalhar pela primeira vez com ele. Penso que ele é mais armador, enquanto o Guilherme (do Santos) é mais finalizador. Até por característica. Guilherme tem mais presença de área. Jogam nas mesmas funções, claro que um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo, mas penso que o Adson pisa menos na área. É algo que a gente tem que trabalhar, para que aumente o número de chances dele fazer gol. O Guilherme tem mais esse cheiro do gol. É um trabalho nosso, sim. Para ele ser mais decisivo. Eu não tenho o Adson para o início da temporada, acho que vai demorar mais um pouquinho para que a gente tenha ele também”, revelou Carille.

