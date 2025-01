Fluminense apresenta novos uniformes de treino para a temporada 2025

No dia da reapresentação do elenco principal, o Fluminense apresentou seus novos uniformes de treino para a temporada 2025. Assim, o grupo já utilizará as novas peças no CT Carlos Castilho, nesta quarta-feira (8), para dar início aos trabalhos.

Dessa forma, serão três modelos diferentes: jogador, goleiro e comissão técnica. O uniforme de atleta chega com uma novidade, a opção regata.

Ele será predominantemente verde claro com detalhes em laranja, enquanto os goleiros vestirão roxo e o da comissão será em tom grená.

O auxiliar permanente Marcão, o zagueiro Manoel e o goleiro Vitor Eudes foram os modelos do ensaio fotográfico que mostra como ficaram as peças.

Por fim, o Fluminense estreia pelo Campeonato Carioca no domingo (12), às 19h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita. No entanto, a escalação será formada pelo grupo de jogadores que se apresentou mais cedo. O elenco principal, por sua vez, inicia a pré-temporada nesta quarta-feira (8).

