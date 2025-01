Artur Jorge pede, e Al-Rayyan faz proposta por Gregore, do Botafogo

Artur Jorge deixou o Botafogo para assumir o comando do Al-Rayyan e agora pode levar Gregore para atuar no clube do Qatar. De acordo com o “ge”, o treinador pediu a contratação do volante e já tem proposta oficial.

A negociação é de 2,5 milhões de dólares, ou seja, R$ 15,3 milhões, além de outros 500 mil dólares, aproximadamente R$ 3 milhões, em bônus. Além disso, Artur Jorge também fez contato com o jogador para tentar convencê-lo sobre a transferência.

Aliás, estafe de Gregore achou positiva a proposta, principalmente levando em consideração a idade do jogador – 30 anos -, e também a posição: primeiro volante, que não é tão valorizada no mercado. O jogador chegou ao Alvinegro no início da temporada passada, em fevereiro. A negociação foi de 2,5 milhões de dólares, algo em torno de R$ 13,4 milhões, na cotação da época, junto ao Inter Miami, dos Estados Unidos. Pelo Glorioso, ele atuou em 56 partidas, marcou três gols e contribuiu com duas assistências. Gregore ainda ganhou os títulos da Taça Rio, Libertadores – onde foi expulso aos 30 segundos do primeiro tempo na decisão – e Campeonato Brasileiro – em que fez o gol do título.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.